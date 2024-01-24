300,000 نازح استفادوا من تدخلات ومبادرات شارك الإنسانية بدعم شركائه خلال 106 أيام من حرب الابادة على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN /نفذ منتدى شارك الشبابي تدخلات إنسانية مختلفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استفاد منها اكثر من300,000 نازح في سياق استجابته للأزمة الناشئة عن حرب الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزةوذلك من خلال حملة "شارك شعبك" بدعم من شركائه المحليين والدوليين، وشبكة متطوعيه المكونة من أكثر من 250 متطوع. التي استهدفت تقديم الدعم السريع ومساعدة الناس المتضررة، لتعزيز صمودهم أمام العدوان المستمر والذي يستهدف بشكل اساسي المدنيين، وبخاصة الأطفال، والنساء، والأفراد ذوي الإعاقة، وكبار السن.

تقول رتيبة النتشة نائب رئيس مجلس ادارة منتدى شارك الشبابي بعد أكثر من

106 يوم من هذه الأزمة الإنسانية، قام "شارك" بتنفيذ ثلاثة تدخلات ميدانية واطلاق وتطبيق 11 مبادرة في مجالات مختلفة، ففي جانب التدخلات

قام بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، بـتوزيع الوجبات الساخنة، والمكملات الغذائية: على أكثر من 403,890 مكمل غذائي. عادت بالفائدة على أكثر من

13,463 نازح. ونجح بدعم وشراكة مع

المطبخ المركزي العالمي في تأمين ما يقارب 10,000 وجبة ساخنة يوميا في أكثر من 6 مواقع.

كما قام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الغوث (الأونروا) بتوزيع 650 طرد صحي على 4500 شخص نازح. اضافة الى توزيع 1870 حقيبة لوازم صحية مخصصة للسيدات، النساء الحوامل، والفتيات في مراكز الإيواء في محافظات الوسطى، خان يونس، ورفح. الى جانب توزيع 600 طرد صحي يحتوي على مستلزمات ما بعد الولادة، صممت خصيصاً للنساء الواضعات. والتي لعبت دورا مهما في سد احتياجات 600 سيدة واضعة، مع مواليدهنّ الجدد.

تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي:

كما لعب منتدى شارك، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشروع هوب، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان، دورا فعالا في تقديم خدمات الدعم والتفريغ النفسي والاجتماعي الشاملة للناجين، والمتضررين من هذه الأزمة. بهدف المساهمة في تحسين ظروف العيش والرفاه العام من خلال مساعدة الأفراد في التغلب على الصدمات من خلال إعطائهم التوجيه اللازم للتعامل مع التحديات التي يعيشونها في ظل الأوضاع الراهنة.

وتؤكد النتشة ان هذه التدخلات، تضمنت تنفيذ 404 نشاطا ضمن سلسلة متنوعة من أنشطة التفريغ النفسي وجلسات للدعم النفسي ساعد

اكثر 80,000 نازح. بهدف تعافي المتضررين وتعزيز صمودهم.

المبادرات الإنسانية

اما على صعيد المبادرات تقول النتشة فان "شارك" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودعما من وكالة الغوث، وجمعية بنك الدم المركزي – قطاع غزة، وجمعية الكشافة الفلسطينية في قطاع غزة، نفذ 11 مبادرة مختلفة تمثلت في تنفيذ مبادرة التعليم المستمر لطلبة التوجيهي حيث تم توزيع المواد اللازمة والقرطاسية إلى 300 طالب توجيهي نازح، ضمن مبادرتنا التعليمية. اضافة الى مبادرة التعلم من خلال اللعب: والتي صممت لدعم استمرارية التعليم للأطفال، باعتماد المنهجيات القائمة على اللعب ودمج الأنشطة الحركية، بحيث عادت بالفائدة على 500 طفل ويافع نازح. ومبادرة الرعاية الذاتية: لزيادة الوعي لدى السيدات النازحات بأهمية الرعاية الذاتية. خاصةً في ظل نقص المستلزمات الصحية. واستفادت منها 230 امرأة وفتاة.

ولانعدام الأمن الغذائي، واستجابة ودعما للعائلات المحتاجة، تقول النتشة، انه تم تنفيذ، مبادرة الطبخ وتوزيع الخبز للنازحين والتي تضمنت، تحضير الوجبات والخبز، لأكثر من 2000 عائلة نازحة في قطاع غزة. واستجابةً للحاجة الملحة للمياه النظيفة، أطلق مبادرة توزيع براميل شرب المياه، استفادت منها أكثر من 100 عائلة نازحة. ولانها أصبحت مصدرا للراحة والتسلية في ظل الأوقات الصعبة التي يعيشها النازحون،

شكلت مبادرة سينما النازحين حيث بشكل يومي ملاذا مريحا للأفراد النازحين، ونجحت في الوصول إلى أكثر من 400 شخص، أكثر من نصفهم أطفالا ويافعين. كما تم تنفيذ مبادرة الحلاقة للنازحين: لتقديم خدمة الحلاقة وقص الشعر للأفراد النازحين في مراكز الإيواء، مقدمين إحساسا بالحياة الطبيعية والكرامة في ظل الظروف الصعبة إلى 1300 شخص تراوحت أعملرهم

بين 10 -60 عاما.

وتضيف النتشة، في سعينا لمعالجة الشح في توافر غاز الطهي، أطلقت مبادرة أفران الطهي الطينية لتقديم حلا مستداما للأفراد النازحين المقيمين في مراكز الإيواء. بحيث ركزت على بناء وتوزيع 133 فرنا طينيا. ومع إدراك الحاجة الماسة لبنية كهربائية موثوقة، نفذنا مبادرة تحسين البنية التحتية الكهربائية: بهدف إصلاح التمديدات الكهربائية وتركيب إضاءة في الغرف لتعزيز ظروف العيش وتوفير بيئة أكثر أمانا وراحة لـ 14,000 فرد نازح. كما تم تصميم وتنفيذ مبادرة بنك الدم المتنقل: لتلبية الحاجة الملحة للدم في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية للمدنيين، حيث قدمت دعما أساسيا للمدنيين في غزة الذين تعرضوا للإصابة. وشهدت المبادرة مشاركة فعّالة من أكثر من 100 متبرع بالدم.

أما مبادرة المناشر بالشراكة مع الكشافة الفلسطينية، تقول النتشة: يكمن الهدف الرئيسي منها في مساعدة العائلات النازحة في تلبية احتياجاتها الأساسية من خلال توفير مواد أساسية مثل مشابك الغسيل. تعتبر هذه المبادرة بسيطة ولكن لها تأثير كبير، بحيث تهدف إلى تسهيل تجفيف الغسيل اليومي وتحسين التهوية لفرش النوم لـ 500 عائلة نازحة، مقدمة دعما عمليا وملموسا خلال الأوقات الصعبة.







