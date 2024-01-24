المنتخب الأردني يضمن التأهل إلى الدور الثاني في كأس آسيا

MENAFN - Amman Net) ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم التأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا 2023، وذلك بعد فوز اليابان على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويأتي ضمان تأهل منتخبنا كأفضل ثالث "حاليا" عن مجموعته وذلك قبيل اللقاء الأخير في دور المجموعات أمام نظيره البحريني والذي سيعرف من بعده ترتيبه في المجموعة الخامسة وانتظار نتائج بقية الفرق عند إنتهاء دور المجموعات لمعرفة هوية منافسه في الدور الثاني.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره البحريني ظهر الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك على ملعب خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا وتعادل مع كوريا الجنوبية وبفارق الأهداف عن الأخيرة ثم البحرين ثالثا برصيد 3 نقاط وماليزيا أخيرا من دون نقاط.