Wednesday, 24 January 2024 07:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنقلات في وزارة الداخلية - اسماء

1/24/2024 9:09:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التنقلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من تاريخ 28/01/2024 :‏


‏1.‏ نقل متصرف لواء ماركا السيد سلطان عبدالله الماضي نائباً لمحافظ ‏الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة .‏
‏2.‏ نقل مساعد محافظ عجلون السيد بدر قفطان الفواز متصرفاً للواء ‏الرويشد / محافظة المفرق .‏


‏3.‏ نقل نائب محافظ الطفيلة ومتصرف لواء قصبة الطفيلة السيد احمد ‏بركات الزهير متصرفاً للواء الرمثا / محافظة اربد .‏


‏4.‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد احمد عبدالله الزبون متصرفاً ‏للواء ماركا / محافظة العاصمة .‏


‏5.‏ نقل متصرف لواء البتراء السيد وائل عبدالكريم طبيشات مساعداً ‏لمحافظ جرش .‏


‏6.‏ نقل مساعد محافظ العاصمة السيد سطام غالب المجالي متصرفاً للواء ‏البتراء / محافظة معان .‏


‏7.‏ نقل متصرف لواء الأغوار الشمالية السيد علي حمدالله الحوامده ‏مساعداً لمحافظ اربد .‏


‏8.‏ نقل متصرف لواء الموقر السيد ابراهيم سلامه الوحوش مساعداً ‏لمحافظ مادبا .‏
‏9.‏ نقل متصرف لواء الرويشد السيد مصطفى مفلح الخليفات متصرفاً ‏للواء الموقر / محافظة العاصمة .‏


‏10.‏ نقل متصرف لواء الرمثا السيد بكرعبدالحفيظ الخنان مساعداً لمحافظ ‏اربد .‏
‏11.‏ نقل مساعد محافظ المفرق السيد خالد سليمان كساسبه متصرفاً للواء ‏الأغوار الشمالية / محافظة اربد .‏

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN24012024000208011052ID1107762517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث