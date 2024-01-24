تنقلات في وزارة الداخلية - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التنقلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من تاريخ 28/01/2024 :
1. نقل متصرف لواء ماركا السيد سلطان عبدالله الماضي نائباً لمحافظ الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة .
2. نقل مساعد محافظ عجلون السيد بدر قفطان الفواز متصرفاً للواء الرويشد / محافظة المفرق .
3. نقل نائب محافظ الطفيلة ومتصرف لواء قصبة الطفيلة السيد احمد بركات الزهير متصرفاً للواء الرمثا / محافظة اربد .
4. نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد احمد عبدالله الزبون متصرفاً للواء ماركا / محافظة العاصمة .
5. نقل متصرف لواء البتراء السيد وائل عبدالكريم طبيشات مساعداً لمحافظ جرش .
6. نقل مساعد محافظ العاصمة السيد سطام غالب المجالي متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان .
7. نقل متصرف لواء الأغوار الشمالية السيد علي حمدالله الحوامده مساعداً لمحافظ اربد .
8. نقل متصرف لواء الموقر السيد ابراهيم سلامه الوحوش مساعداً لمحافظ مادبا .
9. نقل متصرف لواء الرويشد السيد مصطفى مفلح الخليفات متصرفاً للواء الموقر / محافظة العاصمة .
10. نقل متصرف لواء الرمثا السيد بكرعبدالحفيظ الخنان مساعداً لمحافظ اربد .
11. نقل مساعد محافظ المفرق السيد خالد سليمان كساسبه متصرفاً للواء الأغوار الشمالية / محافظة اربد .
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