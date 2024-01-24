جينيسيس تفتتح مكتبها الجديد في الرياض لتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Active DMC) الرياض، المملكة العربية السعودية – 23 يناير 2024: افتتحت شركة جينيسيس®، شركة السحابة العالمية الرائدة في تنسيق التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مكتباً جديداً لها في الرياض، مما يمثل أحدث إنجاز لها في استثماراتها في أسواق المملكة العربية السعودية. ويقع مكتب جينيسيس الجديد في البيوت المكتبية (Home Offices) في وسط مدينة الرياض، إحدى أكثر العواصم نشاطاً من الناحية الاقتصادية في الشرق الأوسط.
يشهد سوق التحول السحابي والرقمي في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً، وذلك بقيادة جيل الشباب والخبراء في مجال التكنولوجيا بالإضافة إلى الشغف الإقليمي الكبير نحو التحول الرقمي. يعمل هذا المكتب الجديد على توسيع التواجد الإقليمي للشركة وسيمكن جينيسيس من تزويد المؤسسات من جميع الأحجام والقطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتكنولوجيا التي تحتاجها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء ودفع عجلة الابتكار.
تتمتع المنصة السحابية المتكاملة من جينيسيس (all-in-one Genesys Cloud™) بقدرات ذكاء اصطناعي متعددة، والتي تجمع بين إدارة المشاركة الصوتية والرقمية وإدارة القوى العاملة في حل واحد سهل الاستخدام، مما يساعد المؤسسات على تنسيق تجارب مخصصة شاملة على نطاق واسع. وتعمل منصة جينيسيس السحابية Genesys Cloud على توفير تجارب مميزة لأكثر من 5,300 عميل حول العالم، بما في ذلك المؤسسات في الشرق الأوسط عبر القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والنفط والغاز والرعاية الصحية والسفر.
وعن هذا الافتتاح قال توني بيتس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة جينيسيس: "يعد افتتاح مكتبنا الجديد في المملكة العربية السعودية تأكيداً على أهمية المنطقة في هذه الصناعة، وعلى نيتنا لتحقيق متطلبات المؤسسات الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، التي وضعت ثقتها في شركتنا لمساعدتها على تقديم تجارب تعزز ولاء عملائها وتميزها في قطاعاتها. ونحن نعمل على توسيع وجودنا في المنطقة لتمكين المزيد من الشركات السعودية من تعظيم إمكانات السحابة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لتنظيم تجارب سلسة، مما يسمح لها بمقابلة المستهلكين على القنوات التي يختارونها وتخصيص المشاركة لتحقيق نتائج أعمال أقوى".
ويشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية قد أطلقت في السنوات الأخيرة مبادرات، مثل "برنامج التحول الوطني"، و"سياسة الحوسبة السحابية أولاً" في السعودية لتعزيز استخدام الخدمات السحابية وتعزيز القدرات الرقمية عبر مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء "جمعية الحوسبة السحابية السعودية" و"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، يسلط الضوء بشكل أكبر على التزام المملكة بالابتكار الرقمي.
وقال أحمد صيداوي، المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية والبحرين لدى جينيسيس: "استثمرت المملكة العربية السعودية بقوة في مبادرات التحول السحابي والرقمي لتسريع عجلة التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. وتستعد جينيسيس من خلال استثماراتها الضخمة وقاعدة عملائها، للعب دور حيوي في مساعدة المملكة على التقدم في تحقيق خطتها الطموحة لرؤية 2030، والتي تتضمن تركيزاً قوياً على التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحسين حياة مواطنيها".
وخلال الربع الثالث من السنة المالية للشركة للعام 2024 (1 أغسطس - 31 أكتوبر 2023)، أنهت منصة جينيسيس السحابية Genesys Cloud هذه الفترة بإيرادات سنوية متكررة بلغت حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50% تقريباً على أساس سنوي. وتضمن هذا الأداء القوي نمواً قوياً في المملكة العربية السعودية، حيث زادت إيرادات منصة جينيسيس السحابية Genesys Cloud بنسبة تزيد عن 90% على أساس سنوي، كما حققت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً في الإيرادات بنسبة تزيد عن 75% على أساس سنوي.
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