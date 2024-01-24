stc توقع مذكرة تفاهم مع KCST لتمكين الكوادر الشابة والموظفين

(MENAFN
- Morimak) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST) . ويندرج هذا التعاون تحت مظلة "stc upgrade" التعليمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة. وسوف يركز التعاون على تنظيم مجموعة من الأنشطة الطلابية بما في ذلك ورش العمل والدورات التدريبية والندوات المتخصصة.
وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور فريق العلاقات العامة في stc ممثلة بأحمد النويبت مدير العلاقات العامة و التواصل الاجتماعي، و فريق العلاقات العامة في KCST ممثلة بابراهيم المطوع مدير العلاقات العامة والتسويق بالاضافة الى مسؤولون تنفيذيون من كلا الطرفين وعلى رأسهم عبدالعزيز المذكور، مدير عام المكافأت و الفاعلية المؤسسية ، والبروفيسور خالد البقاعين ، رئيس كلية العلوم والتكنولوجيا، تم توقيع مذكرة التفاهم بين stc وKCST رسميًا.
وتعد المذكرة بمثابة خطوة أولى في سبيل فتح آفاق التعاون بين المؤسستين، وخطوة جديدة تندرج تحت مظلة "upgrade" التعليمية ، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال البرامج المختلفة القائمة على تعزيز المعرفة.و تضمنت المذكرة العديد من نقاط التعاون والتي سوف تساعد الكلية على تطعيم مناهجها وتطويرها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل في القطاع الخاص في الكويت والذي تمثل stc جزءاً رائداً منه حيث أن التخصصات التي تطرحها الكلية تقع في صميم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في الكويت. علماً بأن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هي الجامعة الوحيدة في الكويت التي تطرح برامج بكالوريوس هندسة الالكترونيات والإتصالات و هندسة الكمبيوتر بتخصصات الأمن السيبراني و الذكاء الاصطناعي.
وكذلك يهدف توقيع المذكرة الى تعزيز وترسيخ سبل التعاون المشترك بين كل من stc و كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم والتدريب ، حيث سوف تدعم stc كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بإتاحة فرص تدريبية عملية لطلبة الكلية وخريجيها . كما تقوم كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بتسخير مختبراتها المتطورة في تقديم دورات تدريبية لموظفين stc لتطوير الاداء المهني والعملي.
تتوافق الأهداف المحددة ضمن مذكرة التفاهم مع الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية بـ stc وبشكل اساسي مع ركائز مبادرتها التعليمية “upgrade” والتي من خلالها تسعى الشركة إلى بناء مستقبل واعد للشباب من خلال تعزيز الابتكار، ودفع النمو، والأهم من ذلك، تمكين قادة المستقبل من توجيه دفة الكويت نحو نجاح وازدهار، الامر الذي ينعكس على دعم الاقتصاد الكويتي.
وخلال حفل التوقيع، أعرب أحمد النويبت مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في stc ان الشراكة مع مؤسسة تعليمية رائدة ومبتكرة مثل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هي جزء من مبادرة "upgrade" التعليمية التي تهدف إلى تمكين إطار المبادرات التعليمية المحلية. حيث تعكس هذه الشراكة هدف الشركة الأساسي القائم على تمكين جيل الشباب مع التركيز على دورنا في المساهمة والنهوض بالمجتمع لتنمية مستدامة.
علاوة على ذلك، سلط الضوء أيضًا على ان هذه الشراكة تسعى إلى تزويد الطلاب المشاركين بمنصات تعليمية إضافية لتطوير مهاراتهم المهنية والعملية. بالاضافة الى سعي الشركة لبناء علاقة دائمة مع المؤسسات الحكومية و الخاصة التي تشارك stc ذات القيم والاهداف لنواصل جهود الشركة نحو خلق مستقبل مستدام.
وأوضح إبراهيم المطوع، مدير العلاقات العامة والتسويق في KCST خلال حفل التوقيع ان المذكرة ستعمل على تعزيز التعاون مع stc في عدة مجالات، أهمها في مجال التعليم والتدريب. وستقدم الجامعة برامج تدريبية من خلال مركز الابتكار والتعليم المستمر والتدريب التابع لها لموظفي stc، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية المستدامة.
الجدير بالذكر ان stc استثمرت باستمرار في المبادرات الطلابية و الشبابية، حيث انهم قادة المستقبل و عامود الاقتصاد الكويتي، كجزء من برنامجها المتنوع و المستدام للمسؤولية المجتمعية. حيث سخرت stc مواردها وخبراتها لإطلاق أو المشاركة في مبادرات ذات تأثير إيجابي على المجتمع. ونفذت stc برامج مجتمعية تهدف إلى تعزيز التنمية على المدى الطويل من خلال مظلة "وياك" لدعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأيضا مظلة "upgrade" التعليمية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص. ومن خلال هذه الجهود، رسخت stc مكانتها ليس فقط باعتبارها مزود لخدمة الاتصالات، ولكن كونها مساهم قوي في تقوية النسيج الاجتماعي والاقتصادي في الكويت.
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