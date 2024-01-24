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ترتيب الرياضيين الأعلى أجرا في كل العصور

1/24/2024 8:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن ترتيب أعلى 10 رياضيين أجرا بكل العصور، في قائمة لم تشمل سوى النجمين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.
وذكرت صحيفة "Sportico" أن القائمة تقارن بين أرباح نجوم الرياضة في الماضي والحاضر (معدلة وفق نسبة التضخم).
وأضافت: "نجم كرة السلة مايكل جوردان يتصدر القائمة بإجمالي دخل بلغ 3.3 مليار دولار، ويأتي بعده ثلاثي الغولف تايغر وودز (2.5)، وأرنولد بالمر (1.7)، وجاك نيكلوس (1.63)".
فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في المركز الخامس بإجمالي أرباح 1.58 مليار دولار، بينما أتي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز السابع (1.48).
فيما يلي قائمة أعلى 10 رياضيين أجرا على الإطلاق:
مايكل جوردان - كرة السلة - 3.3 مليار دولار
تايغر وودز - غولف - 2.5 مليار دولار
أرنولد بالمر - غولف - 1.7 مليار دولار
جاك نيكلوس - غولف - 1.63 مليار دولار
كريستيانو رونالدو - كرة القدم - 1.58 مليار دولار
ليبرون جيمس - كرة السلة - 1.53 مليار دولار
ليونيل ميسي - كرة القدم - 1.48 مليار دولار
فلويد مايويذر - الملاكمة - 1.41 مليار دولار
روجر فيدرر - تنس - 1.38 مليار دولار
ميكلسون - غولف - 1.36 مليار دولار

ملاعب

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