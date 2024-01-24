اجتماع لمجلسي الحرب والوزراء الإسرائيليين بشأن تبادل الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مجلسي الحرب والوزراء الإسرائيليين سيجتمعان غدا الخيمس على ضوء اتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.
يأتي ذلك فيما تتحدث تقارير عن تجدد الاتصالات بشأن قضية الأسرى، ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن هناك جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل يفضي إلى تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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