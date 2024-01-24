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اجتماع لمجلسي الحرب والوزراء الإسرائيليين بشأن تبادل الأسرى

1/24/2024 8:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مجلسي الحرب والوزراء الإسرائيليين سيجتمعان غدا الخيمس على ضوء اتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.


يأتي ذلك فيما تتحدث تقارير عن تجدد الاتصالات بشأن قضية الأسرى، ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن هناك جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل يفضي إلى تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.


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