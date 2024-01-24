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السيسي: إجراءات إسرائيل تؤجل دخول المساعدات إلى غزة

1/24/2024 8:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات الإسرائيلية تؤجل دخول المساعدات.


واضاف السيسي : "مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة، ومعبر رفح مفتوح بشكل كامل" .

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