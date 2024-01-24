السيسي: إجراءات إسرائيل تؤجل دخول المساعدات إلى غزة

السيسي: إجراءات إسرائيل تؤجل دخول المساعدات إلى غزة
التاريخ
1/24/2024 8:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات الإسرائيلية تؤجل دخول المساعدات.
واضاف السيسي : "مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة، ومعبر رفح مفتوح بشكل كامل" .
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