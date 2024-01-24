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صواريخ تستهدف موقعا إسرائيليا بالجليل الأعلى

1/24/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُطلقت صواريخ ظهر اليوم الأربعاء باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى قبالة بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.


وفي وقت سابق اليوم، ذكر مراسل الجزيرة أنه تم إطلاق صاروخين من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

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