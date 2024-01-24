صواريخ تستهدف موقعا إسرائيليا بالجليل الأعلى

صواريخ تستهدف موقعا إسرائيليا بالجليل الأعلى
التاريخ
1/24/2024 8:10:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أُطلقت صواريخ ظهر اليوم الأربعاء باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى قبالة بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق اليوم، ذكر مراسل الجزيرة أنه تم إطلاق صاروخين من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.
MENAFN24012024000208011052ID1107762143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.