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صحة غزة: الاحتلال يعزل مجمع ناصر الطبي بخانيونس

1/24/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة ان مجمع ناصر الطبي بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود و الاحتلال الإسرائيلي يعزل المجمع في خانيونس جنوبي القطاع .
واضافت الوزارة "مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة تواجه مضاعفات خطيرة بسبب حصار الاحتلال لمجمع ناصر الطبي ".




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