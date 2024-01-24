صحة غزة: الاحتلال يعزل مجمع ناصر الطبي بخانيونس
التاريخ
1/24/2024 8:10:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة ان مجمع ناصر الطبي بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود و الاحتلال الإسرائيلي يعزل المجمع في خانيونس جنوبي القطاع .
واضافت الوزارة "مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة تواجه مضاعفات خطيرة بسبب حصار الاحتلال لمجمع ناصر الطبي ".
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