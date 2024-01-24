كييف ترفض الاعتراف بإسقاطها طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.
وذكرت القناة التلفزيونية الأوكرانية العامة أن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أنها "لا يمكنها حتى الآن تأكيد إسقاط قواتها الطائرة، وأنها تواصل التحقيق".
وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة، حذفت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" خبر إسقاط قوات كييف الطائرة، وجميع الأنباء ذات الصلة.
RT
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