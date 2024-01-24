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إصابات بالاختناق والاحتلال يواصل إغلاق بلدة إذنا غرب الخليل

1/24/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من الفلسطينيين بالاختناق، بعد منع الاحتلال وصولهم إلى المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل.


وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن قوات الاحتلال المتمركزة على البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، قامت بإغلاق البوابة بعد فتحها اليوم لساعات، وأطلقت قنابل الغاز صوب الفلسطينيين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.


وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الوحيد للبلدة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما تسبب بمعاناة الوصول إلى المستشفيات، والمراكز التجارية وغيرها لنحو 35 ألف فلسطيني .


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