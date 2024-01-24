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نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم الولايات المتحدة

1/24/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل نائبان أميركيّان إلى تايبيه، اليوم الأربعاء، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.


وهذه الزيارة الثانية لمسؤولين أميركيين هذا الشهر، وتأتي بعدما أعلنت ناورو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، بشكل غير متوقع قطع العلاقات مع تايوان وتحويل ولائها إلى بكين.


ويعني التحول الذي جاء بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في تايوان، أن 12 دولة فقط، تعترف الآن رسميا بتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.


وفاز في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر لاي تشينغ-تي، زعيم الحزب التقدمي الديموقراطي الذي تعتبره الصين انفصالياً وحذرت قبل يوم التصويت من أن فوزه سيجلب ((الحرب والتراجع)) إلى تايوان.

الشرق الأوسط

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