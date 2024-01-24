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فيليب موريس تحصد جائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان

1/24/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استمراراً لجهودها في دعم العاملين وتطبيق معايير الاستدامة، حصدت شركة فيليب موريس، الرائدة عالمياً في صناعة التبغ، والمنتجات البديلة منخفضة المخاطر، جائزة "أفضل صاحب عمل" على مستوى كل من مصر والأردن ولبنان، للعام الثامن على التوالي، وهي الجائزة التي يمنحها المعهد العالمي(Top Employers Institute) للمنظمات والمؤسسات التي تقدم نموذجاً متميزاً في ممارسات الموارد البشرية وتوفر بيئة عمل أفضل لموظفيها.
وتمنح الجائزة للمؤسسات التي تنجح في تطبيق معايير الاستدامة وسياسات وفرص التقدم والنمو والتميز المثلى لموظفيها، ضمن بيئة عمل مثالية تلبي كافة احتياجات القوى العاملة المتنوعة.
وحول هذا الشأن، أعرب مدير عام شركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، علي نفزات كرمان، عن سعادته البالغة، قائلاً: "حصولنا على هذه الجائزة يؤكد نجاح سياستنا التشغيلية، وريادتنا في مجال توفير أفضل بيئة عمل لموظفينا. فخورون بهذه الجائزة التي يعد حصولنا عليها للعام الثامن على التوالي إنجازاً كبيراً يؤكد اتساق استراتيجية وسياسات العمل داخل الشركة مع أهدافها الداعمة للابتكار والتطوير."
وأكد كرمان أن فيليب موريس، تراهن دائماً على العنصر البشري وتعتبر أن استثمارها الأكبر يكمن في دعم موظفيها وتطوير مهاراتهم، بما يجعلهم قادرين على تقديم دور مهم في تحول الشركة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول إلى "مستقبل خالٍ من الدخان"، وبما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.




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