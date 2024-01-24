موعد الحكم بالدعوى المقامة ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- صرح سفير فلسطين لدى بودابست، فادي الحسيني، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل سيصدر خلال أسبوع، ويرسل إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذه.

وقال السفير، اليوم الأربعاء: "على حد علمي فإن الحكم في المحاكمة سيصدر قريبا خلال أسبوع، وتأمل فلسطين أن يكون القرار في صالحها".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الحكم "سيتم إرساله إلى مجلس الأمن لتنفيذه"، مضيفًا أنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض(الفيتو) ضد تنفيذ قرار المحكمة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، وضمان حصول سكانها على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية وعدم إعاقة وصول البعثات الدولية إلى غزة.

كما طالب الجانب الجنوب أفريقي من المحكمة إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيد المحاكمة.



وحاولت إسرائيل بدورها تقديم الأدلة التي تدفع المحكمة إلى رفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.