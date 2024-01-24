جونسون آند جونسون تسوي قضية بودرة الأطفال بـ 700 مليون دولار

توصلت شركة جونسون آند جونسون، إلى تسوية مبدئية لحل تحقيق تجريه أكثر من 40 ولاية أمريكية في مزاعم بأن الشركة ضللت المرضى بشأن سلامة بودرة التلك للأطفال وغيرها من المنتجات، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وقالت شركة جونسون آند جونسون في تقرير للأوراق المالية لشهر أكتوبر، إن 42 ولاية وواشنطن العاصمة، بدأت تحقيقاً مشتركاً في تسويقها للمنتجات القائمة على التلك. وستدفع الشركة 700 مليون دولار لتسوية التحقيق، حسبما قال المدير المالي جوزيف وولك لصحيفة وول ستريت جورنال.

في العام 2023، خصصت شركة جونسون آند جونسون حوالي 400 مليون دولار فقط لتسوية مطالبات حماية المستهلك في الولايات المتحدة لأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن التسوية ليست حلاً لعشرات آلاف الدعاوى القضائية التي رفعها المستهلكون، والتي من المقرر أن تتم محاكمة بعضها هذا العام، بدعوى أن تلك المنتجات القائمة على البودرة تسبب السرطان.

وتسببت هذه الحالات على مدى عقود في مشاكل مالية ومشاكل في العلاقات العامة لشركة جونسون آند جونسون، التي تؤكد أن منتجاتها القائمة على التلك وبودرة للأطفال التي توقف إنتاجها الآن، آمنة للمستهلكين.

وأكد إريك هاس، نائب رئيس الدعاوى القضائية العالمية في شركة جونسون آند جونسون، الصفقة في بيان دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال هاس لشبكة «سي إن بي سي»: «تماشياً مع الخطة التي حددناها العام الماضي، تواصل الشركة اتباع عدة مسارات للتوصل إلى حل شامل ونهائي لقضية التلك».

وكان تم تسريب هذا الاتفاق الأسبوع الماضي، ومن حيث المبدأ توصلت إليه الشركة مع كونسورتيوم مكون من 43 مدعياً عاماً للولاية لحل مطالباتهم بشأن البودرة.

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