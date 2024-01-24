الموظفون غير السعداء يكلفون الاقتصاد العالمي 8.8 تريليونات دولار

كلف الموظفون غير السعداء الشركات الأمريكية 1.9 تريليون دولار من الإنتاجية الضائعة العام الماضي، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة «جالوب»، والذي وضع ملصقاً سعرياً في مكان العمل طبع عليه تكلفة التعاسة، بحسب موقع «إن دي تي في». وينبع هذا الرقم المذهل من شعور المزيد من الأمريكيين بالانفصال عن أصحاب العمل عقب وباء كوفيد - 19.

وقامت مؤسسة جالوب بحساب تكلفة انخفاض الإنتاجية من خلال تقدير تأثير القيمة بالدولار الناتج عن عدم مشاركة الموظف ثم استقراء ذلك بالنسبة للسكان العاملين. وقالت الشركة إن إجمالي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي تقدر بنحو 8.8 تريليونات دولار.

وكان مقياس المشاركة من استطلاعات «جالوب» يرتفع بشكل مطرد لمدة عقد من الزمن، لكنه بلغ ذروته عام 2020. وأدى الاضطراب الذي حدث في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض الرضا في مكان العمل، حيث قال مزيد من الموظفين إنهم لا يعرفون بوضوح ما هو المتوقع منهم، وهو أحد الأعراض، ما يقلل من المشاركة.

وأفاد الموظفون أنهم يشعرون بمزيد من الضياع في العمل في عام 2023، مشيرين إلى مدى شعورهم بالانفصال عن أصحاب العمل. وقال الموظفون إنهم أقل قدرة على التواصل مع مهمة شركاتهم ويشعرون بقدر أقل من الرضا عن كيفية عمل مؤسساتهم، حسب ما ذكر موقع «بيزنس إنسيدر».

إن المخاطر كبيرة بالنسبة للشركات لأن القوى العاملة المشاركة تزيد الإنتاجية وهذا يساعد على زيادة المبيعات والأرباح. كما أن التواصل بشكل أفضل مع الموظفين يزيد من معدل الاحتفاظ بالعاملين. وقال جيم هارتر، كبير العلماء في ممارسات مكان العمل في «جالوب»، إن وجود موظفين متحمسين يرتبط «بالكثير من النتائج المختلفة التي تهم المؤسسات».

ويرسم البحث صورة قاتمة للقوى العاملة في أمريكا. وقال ثلث المشاركين فقط إنهم منخرطون في وظائفهم، في حين أن نصفهم يبذلون الحد الأدنى من الجهد - وهو ما يسمى «الاستقالة الهادئة».

وحذر هارتر، وهو مؤلف العديد من الكتب حول الإدارة، الشركات من إدراك أن إشراك العمال يتجاوز «القيام بأشياء لطيفة للناس». يريد الموظفون «أن يشعروا أن ما يفعلونه في العمل يرتبط بشيء أكبر منهم».

ولمعالجة هذه المشكلة، اقترح هارتر توجيه العاملين حول كيفية العمل مع زملائهم في العمل. وعندما يتم إخبار الموظفين بكيفية التعاون مع بعضهم البعض، سيرتفع وضوح الدور إلى نحو 80% من أقل من 50%. وهذا النوع من الاستراتيجية ضروري بشكل خاص للعاملين الأصغر سناً لأنهم أكثر عرضة لتغيير وظائفهم بحثاً عن توازن أكثر إرضاءً بين العمل والحياة.

وقال هارتر: «من المؤكد أن هناك توقعاً بين القوى العاملة الجديدة أن يكون لديهم نوع أكثر من مدير التدريب الذي يفكر حقاً في تطويرهم». «إنهم يطالبون بالعمل لتحسين حياتهم، وليس فقط أن يكونوا شيئاً منفصلاً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز