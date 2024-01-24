نورة الكعبي تلتقي سفيرة سلوفينيا لدى الدولة

التقت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، نتاليا منصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلوفينيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون على ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها من خلال اكتشاف المزيد من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، بما فيها الاستدامة والطاقة الخضراء.

وأعرب الجانبان، عن حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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