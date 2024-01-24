39 قتيلاً في حريق بوسط الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 39 شخصاً على الأقل، الأربعاء، إثر اندلاع حريق في متجر في مقاطعة جيانغشي بوسط الصين كما أفادت وسائل إعلام رسمية غي حصيلة جديدة.
وقالت قناة "سي سي تي في" الرسمية إنه "في الساعة 3,24 مساء (07,24 ت غ) يوم 24 يناير الجاري، اندلع حريق في طابق تحت الأرض في متجر... في شينيو بمقاطعة جيانغشي".
وأضافت نحو الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ)، "حتى الآن تسبب الحادث بوفاة 39 شخصاً ويتلقى مصابون آخرون العلاج في المستشفى".
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها القناة، العديد من شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف في الجهة المقابلة من الشارع.
ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين أصيبوا في الحادث.
ويأتي ذلك بعد خمسة أيام من اندلاع حريق مساء في مدرسة بمقاطعة هنان بوسط الصين أسفر عن مقتل 13 شخصاً.
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