39 قتيلاً في حريق بوسط الصين

قتل 39 شخصاً على الأقل، الأربعاء، إثر اندلاع حريق في متجر في مقاطعة جيانغشي بوسط الصين كما أفادت وسائل إعلام رسمية غي حصيلة جديدة.

وقالت قناة "سي سي تي في" الرسمية إنه "في الساعة 3,24 مساء (07,24 ت غ) يوم 24 يناير الجاري، اندلع حريق في طابق تحت الأرض في متجر... في شينيو بمقاطعة جيانغشي".

وأضافت نحو الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ)، "حتى الآن تسبب الحادث بوفاة 39 شخصاً ويتلقى مصابون آخرون العلاج في المستشفى".

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها القناة، العديد من شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف في الجهة المقابلة من الشارع.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين أصيبوا في الحادث.

ويأتي ذلك بعد خمسة أيام من اندلاع حريق مساء في مدرسة بمقاطعة هنان بوسط الصين أسفر عن مقتل 13 شخصاً.

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