حماس وإسرائيل.. تقدم نحو اتفاق على هدنة لمدة شهر في غزة



قالت مصادر لرويترز إن إسرائيل وحركة "حماس" أحرزتا بعض التقدم نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 30 يوما يُطلق خلالها سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

ومنذ أسابيع، تبذل قطر والولايات المتحدة ومصر جهوداً حثيثة في محاولة للتوسط في اتفاق على وقف القتال بين إسرائيل وحماس، مما سيسمح أيضا بدخول المزيد من الإمدادات الغذائية والطبية.

وذكرت المصادر أن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن كيفية إنهاء الحرب في غزة، ورفضت حماس المضي قدما حتى يتم تسوية هذا الخلاف.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار يسمح ببقاء حماس في السلطة واستمرار احتجاز الرهائن في غزة، وذلك عقب الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن 25700 من سكان غزة قتلوا منذ ذلك الحين، وهناك مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض أو وزارة الخارجية القطرية أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلبات للتعليق على احتمالات التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بعد هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر.

وفي أكبر عملية لها منذ شهر، واصلت القوات الإسرائيلية سيطرتها على مدينة خان يونس التي لجأ إليها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بعد مغادرتهم شمال القطاع الذي كان محور الحرب في البداية.

وأغلقت الدبابات الإسرائيلية أمس الثلاثاء الطريق من خان يونس إلى ساحل البحر المتوسط وبالتالي سدت طريق الهروب أمام المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى رفح في أقصى جنوب غزة على الحدود مع مصر.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه قتل "العديد" من مجموعات المسلحين "بنيران القناصة والدبابات والطائرات" في غرب خان يونس وهو محور جديد للعمليات بالقرب من المستشفيين الرئيسيين في المدينة.

وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو تسعة آلاف مسلح في المجمل وهو رقم لم تتمكن رويترز من التحقق منه. ورفض مسؤولو حماس الأرقام الإسرائيلية ووصفوها بأنها محاولة "لتصوير انتصار وهمي".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء أن ثلاثة نازحين قتلوا وأصيب اثنان آخران عند بوابة مقرها في خان يونس.

واتهم أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إسرائيل باستهداف مستشفى ناصر، وهو أكبر منشأة طبية لا تزال تعمل، قائلا إن الهجمات تمنع وصول الأطباء والمرضى للمستشفى وتهدد بتوقفه عن العمل.

وأضاف أن "الاحتلال يعرض حياة الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين في عدة مستشفيات بخان يونس للخطر".

وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يعملون من داخل المستشفيات وحولها، وهو ما ينفيه موظفو المستشفيات وحماس.

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