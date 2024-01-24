4 بطولات دولية من بين 14 فعالية رياضية متنوعة في دبي نهاية الأسبوع

تستضيف دبي 4 بطولات دولية من بين 14 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وتشهد متابعة جماهيرية كبيرة.

ويتصدر سباق هانكوك دبي 24 ساعة العالمي للسيارات السريعة قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري حيث تنطلق منافسات النسخة 19 من السباق في الساعة 3:00 عصر يوم الجمعة 26 يناير في حلبة "دبي أوتودروم" بقلب موتور سيتي ويشارك في السباق نخبة من أبطال العالم في سباقات تحمل السيارات، وكانت السائقين قد بدأوا في إجراء سباقات الاختبار منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث يتم إجراء 4 جولات كل يوم وصولا إلى يوم السباق.

ويشارك في السباق 60 فريقًا يقودون 54 نوع مختلف من أقوى السيارات العالمية من فئات "جي تي إكس" و"جي تي 3" و"تي سي آر" تتقدمها سيارات فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش وبي إم دبليو، يتنافسون جميعهم على مدار 24 ساعة متواصلة حيث يتناوب المتنافسون على قيادة السيارة بواقع أربعة سائقين في كل سيارة، ويتم الإعلان عن الفائز في نهاية السباق أي في الساعة 3:00 مساء يوم الأحد 28 يناير 2024.

وتنطلق منافسات بطولة كأس دبي للتحدي لكرة القدم يوم الجمعة في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي ينظمه مجلس دبي الرياضي الخميس في مقره بحي دبي للتصميم، ويشارك في البطولة أربعة فرق هي: الزمالك المصري، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني، وتستمر البطولة حتى يوم الأحد 28 يناير.

وتتواصل منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر وبمشاركة 12 فريقًا وتستمر حتى يوم الأحد، وتشارك أقوى الأندية العربية والآسيوية في النسخة 33 من البطولة حيث يلعب المنتخب الوطني لكرة السلة ومنتخب تونس، ونادي سترونغ غروب الفلبيني الذي يلعب فيه النجم العالمي دوايت هوارد، وفرق الرياضي، وبيروت، والهومنتن اللبنانيين، وأهلي طرابلس، وبني غازي الليبيين، والوحدة، والحكمة السوريين، وسلا المغربي، ونادي النصر الإماراتي.

3000 عداء

يقام سباق نصف ماراثون خور دبي سترادرز يوم الأحد الذي ينطلق من نادي خور دبي للجولف واليخوت والذي يشارك فيه أكثر من 3000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار يتنافسون على مسافة 21.2 كيلومتر ومسافة 10 كيلومترات، ويخوض فيه العداؤون منافسة قوية حول خور دبي مرورًا بحي الشندغة التاريخي ومتحف دبي وأجمل المناظر السياحية بهذه المنطقة.

وتختتم اليوم (الخميس) بطولة كرة القدم التي تقام في نادي النصر الرياضي ضمن فعاليات دورة ألعاب مدارس دبي الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في علمية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة رياضية متنوعة يتنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، وتقام بطولة إي إم دي الدولية للملاكمة يوم الأحد بمشاركة 22 ملاكم من مختلف دول العالم في صالة ذا أجندة بمدينة دبي للإعلام.

وتتواصل منافسات بطولة كأس البولو الفضي التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو وتستمر حتى 3 فبراير، كما تتواصل منافسات دوري دي بي ورلد للكريكت (آي إل تي 20) في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، ويقام سباق مدرسة داسا للجري بإستاد ذا سفنز، كما تقام بطولة الإمارات الأولى للبولينغ لذوي متلازمة داون في مركز دبي الدولي للبولينغ.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة السباحة المفتوحة، ويقام مهرجان اتش اس بي سي للرجبي للشباب في استاد ذا سفنز، ويقام السباق التدريبي الرابع استعدادًا لسباق سبينس دبي 92 في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، كما يقام سباق برج هيلتون الذي ينطلق من فندق هيلتون دبي ذا ووك.

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