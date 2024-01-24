من الشخص المجلود؟.. شقيقة صلاح تدافع عنه في وجه الانتقادات

علقت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على أحداث مباراة مصر والرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكتبت رباب صلاح عبر حسابها على "فيسبوك": "في لقطة حلوة أوي في الماتش لما كان الـ VAR بيراجع الهدف التاني لمصطفى محمد، شوفت صلاح ماسك الموبايل بيراجع الهدف، ويتأكد هو لمسة يد ولا لأ، وقلقان وبيراجع اللعبة مرة واتنين، وكان بيحاول يطمن اللي حواليه، أنه لا متقلقوش مش هيتلغي مش لمسة يد".

وتابعت: "أولاً محمد مش من النوع اللي طول مهو قاعد ماسك موبايله، ولما يبقى قاعد وفي إيده الموبايل ده معناه إنه كان مجهز نفسه إنه ممكن يحتاج يراجع حاجه في الماتش، وكمان إنه يطمن اللي حواليه، ده معناه إنه قائد ومسؤول، وهو ده محمد اللي نعرفه إنه مصدر اطمئنان للي حواليه، وشوفت في اللقطة دي حد قادر يتحمل المسؤولية بجد".

وأتمت: "السؤال بقى مين الشخص اللي بيجلدوا فيه بقالهم يومين؟".

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً آخر بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادلاً ثالثاً مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأصبح منتخب مصر في مواجهة محتملة مع ثاني المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، ويتصدر هذه المجموعة أسود الأطلس برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب الكونغو بنقطتين، ثم زامبيا بنفس الرصيد، وأخيراً تنزانيا بنقطة واحدة.

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