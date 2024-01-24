الصين تدعو إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر

عبرت الصين عن قلقها العميق إزاء التوترات في البحر الأحمر التي اثارت الاضطرابات في التجارة العالمية من خلال إجبار العديد من شركات الشحن على تجنب المرور عبر قناة السويس.

وجاء هذا الموقف الصيني بعد تقارير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون سفنا في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي دوري الأربعاء إن الصين "على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية وتبذل جهودا إيجابية لتهدئة الوضع".

وقال وانغ "تدعو الصين إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجنب تأجيج التوترات في المنطقة، وضمان السلامة والأمن في البحر الأحمر".

واضاف "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للوضع في البحر الأحمر"، مضيفا أن البحر الأحمر طريق تجاري دولي مهم للسلع والطاقة.

كما أشار وانغ إلى الصراع في غزة، وربطه بالتوترات في البحر الأحمر، قائلا "الأولوية الآن هي لإنهاء القتال في غزة في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من التصعيد، ومنع الوضع من الخروج عن السيطرة".

وتابع قائلا "الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لتهدئة الوضع والحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر".

وصباح اليوم، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة أثارت مسألة التوتر الناجم عن حرب غزة مرارا مع كبار المسؤولين الصينيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ونائبه جون فاينر ناقشا الأمر خلال اجتماعات هذا الشهر في واشنطن مع ليو جيان تشو رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار القضية أيضا مع نظيره الصيني، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا توجد مؤشرات تذكر على أن الصين مارست أي ضغوط لإيقاف هجمات الحوثيين بخلاف بيان فاتر أصدرته بكين الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شن الجيش الأمريكي ضربات في اليمن ودمر صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان البحر الأحمر وكانا في طور الإطلاق.

وشنت قوات أمريكية وبريطانية يوم الاثنين هجمات في اليمن استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين فضلا عن قدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة لمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الشحن العالمي وأثارت مخاوف بشأن التضخم على مستوى العالم كما عمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

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