الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم أرباح شركات التكنولوجيا.. وجني أرباح في اليابان





ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بأسهم التكنولوجيا بعد أن سجلت شركة البرمجيات ساب وشركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق إيه.إس.إم.إل القابضة أرباحاً قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة خلال التداولات.

ويترقب المستثمرون الأرباح التي بدأ الإعلان عنها، إذ ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل القابضة الهولندية حوالي ستة بالمئة بعد أن تجاوزت تقديرات أرباح الربع الرابع وسجلت أفضل طلبياتها الفصلية.

وارتفعت أسهم ساب 7.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البرمجيات الألمانية عن زيادة أرباح التشغيل لعام 2023 وأعلنت عن خطة إعادة هيكلة لعام 2024 ستؤثر على 8000 وظيفة في دفعة نحو الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الرابحين بين القطاعات، مرتفعة 3.4 بالمئة.

وعزز الشهية للمخاطرة تصريحات للبنك المركزي الصيني بأنه سيخفض حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات اعتباراً من الخامس من فبراير، إذ يعزز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وارتفعت أسهم الشركات الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش ومجموعة كرينج وشركة ريتشمونت بما يتراوح بين 0.7 بالمئة و1.9 بالمئة.





اليابان

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة في حين فسر المتداولون لهجة أحدث اجتماع لبنك اليابان المركزي على أنها مؤشر على استمرار سياسة التيسير النقدي.

وهبط المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة إلى 36226.48 نقطة، مواصلاً الهبوط من أعلى مستوى بلغه في 34 عاماً عند 36984.51 نقطة الذي سجله أمس الثلاثاء مبدداً مكاسب الأسبوع حتى الآن.

وانخفض المؤشر مع استمرار عمليات البيع من الجلسة السابقة، إذ تحرك المتداولون لتحقيق مكاسب بعد موجة ارتفاع عالمية منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 بالمئة إلى 2529.22 نقطة.

ويدرس المستثمرون أيضاً بيان لبنك اليابان، والتي تشير إلى أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير.

وكانت شركتا العقارات ميتسوي فودوسان وميتسوبيشي للعقارات الأسوأ أداءً إذ خسرتا 4.18 بالمئة و3.84 بالمئة على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفع قطاع البنوك 4.2 بالمئة ليتربع بقوة على قمة المؤشرات الفرعية.

في الوقت نفسه، عزز استمرار الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا في وول ستريت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 0.62 بالمئة، بينما زاد سهم أدفانتست 1.24 بالمئة.

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