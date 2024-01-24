«إي باي» تعتزم تسريح 1000 موظف مع تقليل عدد المتعاقدين

تعتزم «إي باي» إلغاء ألف وظيفة - أي 9% من عدد موظفيها بدوام كامل - وتقليل حجم أعمال متعاقديها الخارجيين، مشيرة إلى أن التوظيف والنفقات تجاوزا معدل النمو.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية إنها تحتاج إلى مرونة أكبر في مواجهة البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات.

وجاء في بيان الشركة التي يقع مقرها في سان خوزيه بكاليفورنيا: «بينما نحرز تقدماً في تحقيق استراتيجيتنا، تجاوز إجمالي عدد الموظفين والنفقات معدل نمو نشاطنا. لمعالجة ذلك، سننفذ تغييرات تنظيمية لتعزيز ودمج بعض الفرق لتحسين التجربة المتكاملة، وتلبية احتياجات عملائنا في أنحاء العالم بشكل أفضل».

يعتبر هذا الإعلان الجولة الثانية من تسريحات الموظفين في «إي باي» خلال عام واحد، إذ لفتت شركة التجارة الإلكترونية في فبراير 2023 إلى عزمها تسريح نحو 500 موظف، أي 4% من قوتها العاملة، متذرعة بتراجع الإنفاق الاستهلاكي بعد طفرة التجارة الإلكترونية التي سببتها جائحة كورونا.

بذلك، تنضم «إي باي» إلى أكثر من 60 شركة تكنولوجيا أخرى، من بينها «أمازون» و«ألفابت» مالكة «غوغل»، سرحت ما يقارب 11 ألف موظف حتى الآن خلال العام الجاري، بحسب موقع «لاي أوفس دوت فاي» الذي يتتبع التسريحات في قطاع التكنولوجيا.

تخسر «إي باي» حصة سوقية لصالح المنافسين الأكبر مثل «أمازون» و«ولمارت»، وتبيع أجزاءً من الشركة بشكل تدريجي. فيما يسعى الرئيس التنفيذي جايمي يانون إلى إيجاد منتجات يتخصص موقع الشركة في بيعها، مثل الساعات الفاخرة والتذكارات، فضلاً عن القطع المجددة لجذب المتسوقين المهتمين بعنصر التكلفة. كان لدى الشركة 132 مليون مشترٍ ناشط في 30 سبتمبر الماضي، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3% عن الفترة نفسها من 2022.

وانخفض سعر سهم «إي باي» 13% خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ويحوم حالياً عند 41.41 دولاراً.

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