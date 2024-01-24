«ساب» تستغني عن 8000 موظف من كوادرها

أكدت شركة «ساب» SAP الألمانية، في بيان وزعته، أنها تهدف إلى تنفيذ عمليات تسريح طوعية أو تغييرات في الوظائف لـ 8000 من العاملين كجزء من برنامج إعادة الهيكلة لعام 2024.

لكن صانعة برمجيات الأعمال الألمانية، شددت على أن عدد موظفيها يجب أن يظل كما هو في نهاية العام. وارتفعت أسهم SAP بنحو 1٪ في التداولات الآجلة.

وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الضغط على الاقتصاد، مما يشكل تحديات أكبر لشركات التكنولوجيا في العالم. وهذا الشهر، أعلنت كل من ألفابيت وأمازون عن تسريح عاملين في الشركتين.

من جانبها، تتطلع ساب إلى إعادة ضبط إيقاع العمل لتحقيق نمو أسرع في الإيرادات، بشكل جزئي من خلال الذكاء الاصطناعي. ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 5٪ على أساس سنوي في الربع الرابع.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن تحقيق أرباح تشغيلية معدلة بقيمة 10 مليارات يورو (10.85 مليارات دولار) في عام 2025. وهذا الرقم يقل بقيمة 2 مليار يورو عن توقعاتها السابقة بسبب التعويضات على أساس الأسهم، ولكنه يزيد بمقدار 500 مليون يورو بفضل الكفاءات المخطط لها من إعادة الهيكلة.

تضم SAP حوالي 108000 موظف بدوام كامل في نهاية عام 2023، مما يعني أن إعادة الهيكلة ستؤثر على أكثر من 7% من القوى العاملة. وقبل عام قالت الشركة إنها ستتخلص من 3000 وظيفة.

في عام 2023، اكتسب سهم ساب حوالي 50% من القيمة، وهو أفضل أداء له منذ عام 2012، بينما نما مؤشر ناسداك المركب بنسبة 43%.

يعمل الرئيس التنفيذي كريستيان كلاين على جعل SAP أكثر تركيزاً على السحابة، بعد تحولات مماثلة في أدوبي مايكروسوفت وأوراكل.

وجاء حوالي 44% من إيرادات SAP في الربع الرابع، والتي يبلغ إجماليها 8.47 مليارات يورو، من الخدمات السحابية، ارتفاعاً من 25% في عام 2019.

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