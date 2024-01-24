إيلون ماسك: مليار إنسان آلي على كوكب الأرض قبل 2040

أكد الملياردير إيلون ماسك أنه سيكون هناك حوالي مليار إنسان آلي على الأرض خلال عقدين من الزمن.

وقال ماسك في تدوينة على منصة "إكس"، «أؤكد على تنبؤ ديفيد هولتز، مؤسس مختبر البحث في الذكاء الاصطناعي "ميدجرني".

وقال هولتز في منشور الأسبوع الماضي: "يجب أن نتوقع وجود مليار إنسان آلي على الأرض في عقد 2040 ومائة مليار روبوت (غالبًا غريبي الأصل) في جميع أنحاء النظام الشمسي في عقد 2060".

رد ماسك قائلاً: "ربما شيئًا من هذا القبيل، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقرة".

وقد طورت تسلا، إحدى الشركات التي أسسها ماسك، نموذجًا لروبوت إنسان آلي يمكن أن يعتبره الملياردير إسهامًا في تحقيق هذا التنبؤ الطموح خلال عقدين من الزمن.

وتم الإعلان عن تسلا أوبتيموس، المعروف أيضًا باسم روبوت تسلا، لأول مرة في حدث يوم الذكاء الاصطناعي في أغسطس 2021، عندما أعلن ماسك أن الشركة تخطط لبناء نموذج بحلول العام التالي، وقال ماسك عن الروبوت في ذلك الوقت: "أعتقد أن لديه القدرة على أن يكون أكثر أهمية مع مرور الوقت من قطاع السيارات".

وفي أكتوبر 2022، قال ماسك إنه يأمل في النهاية في تصنيع الملايين من روبوتات أوبتيموس، التي ستحمل تقديرًا بقيمة 20,000 دولار للوحدة، على الرغم من أن الروبوت كان محدودًا في قدراته وقال ماسك بعد مشيه على المسرح إنه لن يطلب منه أداء مهام أكثر تعقيدًا لأنه "لا يريد أن يسقط أرضًا".

وقال ماسك في ذلك الوقت: "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتنقية أوبتيموس". وأضاف: "أعتقد أن أوبتيموس سيكون مذهلاً خلال خمسة أو عشر سنوات".

حتى عام 2022، قال ماسك إنه يأمل في إطلاق الروبوت في السوق خلال ثلاث إلى خمس سنوات وأنه عندما يكون جاهزًا سيكون "آلة قوية للغاية".

وقال لرويترز إن صنع الروبوتات البشرية ليس "في خط مباشر مع تسريع الطاقة المستدامة" كجزء من هدف تسلا العام، "أعتقد أن المهمة تتسع إلى حد ما مع ظهور أوبتيموس، لا أعرف ربما سيجعل المستقبل رائعًا".



