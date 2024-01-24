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«ايدج» تُزوّد وزارة الدفاع بأكبر طلبية للمركبات القتالية غير المأهولة في العالم

1/24/2024 7:19:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت "ميلريم للروبوتات"، الشركة الأوروبية الرائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة والتابعة لمجموعة "ايدج"، عقداً لتزويد وزارة الدفاع الإماراتية بـ 20 مركبة روبوتية قتالية مجنزرة و40 مركبة برية غير مأهولة من طراز" THeMIS".


وتم الإعلان عن الاتفاقية، التي تُمثّل أكبر برنامج للروبوتات القتالية حول العالم، خلال معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2023)، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى يوم 24 يناير.

وبموجب العقد، ستقود "ميلريم للروبوتات" برنامجاً تجريبياً واختبارياً بهدف دمج القدرات البرية غير المأهولة في ترسانة القوات المسلحة الإماراتية. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقدرات القتالية للقوات المسلحة عبر اعتماد مركبات " THeMIS " البرية غير المأهولة والروبوتية القتالية المجنزرة، والمجهزة بميزات مستقلة متقدمة وقدرة التزود بحمولات من أطراف خارجية وحلول اتصال عالية الجودة.

من جهته، قال كولدار فآرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلريم للروبوتات: "لا ريب أن استثمارات مجموعة ايدج في ميلريم للروبوتات فتحت آفاقاً جديدة لنا في المنطقة، مما وسّع نطاق نمونا الدولي وعزز حضورنا في الأسواق. كما يعكس إطلاقنا لأكبر برنامج للروبوتات القتالية حول العالم مع وزارة الدفاع الإماراتية القدرات التنافسية لحلولنا، ويبرز القيمة الاستراتيجية لدمج الأنظمة الروبوتية المتقدمة في بنية القوات، وبالتالي تعزيز قدراتها القتالية وكفاءتها التشغيلية".

ويتضمّن العقد توريد مركبات روبوتية قتالية مجنزرة مزودة بمدافع MK44 عيار 30 ملم، ووحدات"
THeMIS" قتالية مجهزة بمحطات أسلحة تعمل بالتحكم عن بعد من طراز
M230LF عيار 30 ملم وأنظمة نارية غير مباشرة، بالإضافة إلى وحدات" THeMIS Observe " مزوّدة بأنظمة رادار وكاميرات، بما يشمل قدرات الكشف عن الطلقات. وستوفر "ميلريم للروبوتات" كذلك تدريباً وإشرافاً شاملاً بهدف ضمان تحقيق المعنيين للمستوى المطلوب من المهارة في تشغيل الأنظمة البرية القتالية غير المأهولة.

وتُشارك ايدج وشركاتها في معرض يومكس عبر الجناح A-18
داخل القاعة 5 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى يوم 24 يناير 2024.

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