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جمال بلماضي يستقيل من تدريب منتخب الجزائر

1/24/2024 7:19:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، مصير جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد خروج محاربي الصحراء، من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة بكوت ديفوار، عقب الخسارة من موريتانيا.

وأوضح مصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن بلماضي تقدم باستقالته لمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأبلغ بها اللاعبين في غرفة الملابس عقب الهزيمة من موريتانيا، على أن يتقدم بها مكتوبة فور العودة إلى الجزائر.

وظل المنتخب الجزائري بعد الهزيمة في المركز الرابع بنقطتين فقط، ليودع كأس أمم إفريقيا 2023 في النسخة الثانية على التوالي من دور المجموعات، بعدما توج بها في نسخة 2019 التي أقيمت بمصر، الأمر الذي عجل بتقديم بلماضي لاستقالته من تدريب محاربي الصحراء.

وصعد منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 بعد مستوى مميز أمام الجزائر، في لقاء انتهى لصالح موريتانيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

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