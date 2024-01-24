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الخارجية: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر باستمرار حرب الإبادة

1/24/2024 7:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ما يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمدة 6 أشهر أخرى، استخفاف بالمطالبات الأممية والدولية التي تدعو لوقف الحرب فورا.

وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن تصريحات نتنياهو تعني الاستمرار في الإبادة الجماعية والنزوح القسري والتهجير للمواطنين في قطاع غزة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، والتي تنتهك فيها نصوص ومضامين وروح اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة وجميع القوانين الدولية التي تنظم أوضاع المدنيين العزل في ظل الحرب، بما في ذلك تسوية المنازل والمنشآت، وارتكاب مئات المجازر الجماعية وفرض النزوح القسري على سكانها، بحجج وذرائع واهية.

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