إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أصيب شاب، ظهر اليوم الأربعاء، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده في أرض زراعية، بمحيط قرية الجلمة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري شمال شرق مدينة جنين.

وذكر مدير مستشفى جنين وسام بكر للوكالة الرسمية، أن الشاب أصيب بشظايا باليد والبطن، ونقل على أثرها، إلى مستشفى جنين الحكومي .

يشار إلى أن عشرات المواطنين تعرضوا لإطلاق النار من قبل الاحتلال في القرى الواقعة بمحاذاة الجدار.