Wednesday, 24 January 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في جنين

1/24/2024 7:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أصيب شاب، ظهر اليوم الأربعاء، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده في أرض زراعية، بمحيط قرية الجلمة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري شمال شرق مدينة جنين.

وذكر مدير مستشفى جنين وسام بكر للوكالة الرسمية، أن الشاب أصيب بشظايا باليد والبطن، ونقل على أثرها، إلى مستشفى جنين الحكومي .

يشار إلى أن عشرات المواطنين تعرضوا لإطلاق النار من قبل الاحتلال في القرى الواقعة بمحاذاة الجدار.

MENAFN24012024000205011050ID1107761797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث