إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب شاب، ظهر اليوم الأربعاء، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده في أرض زراعية، بمحيط قرية الجلمة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري شمال شرق مدينة جنين.
وذكر مدير مستشفى جنين وسام بكر للوكالة الرسمية، أن الشاب أصيب بشظايا باليد والبطن، ونقل على أثرها، إلى مستشفى جنين الحكومي .
يشار إلى أن عشرات المواطنين تعرضوا لإطلاق النار من قبل الاحتلال في القرى الواقعة بمحاذاة الجدار.
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