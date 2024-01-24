إصابات بالاختناق والاحتلال يواصل إغلاق بلدة إذنا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالاختناق، بعد منع الاحتلال وصولهم إلى المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، قامت بإغلاق البوابة بعد فتحها اليوم لساعات، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الوحيد للبلدة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما تسبب بمعاناة الوصول إلى المستشفيات، والمراكز التجارية وغيرها لنحو 35 ألف مواطن.
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