خبير عسكري إسرائيلي: إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة خلال أسبوعين فعلى غانتس الاستقالة منها

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال كوبي ماروم الخبير في الأمن القومي الإسرائيلي والساحة الشمالية خلال تقرير نشرته صحيفة "معاريف" إنه دعم انضمام بيني غانتس وغادي أيزنكوت إلى حكومة الطوارئ في السابق، مستدركًا"نحن على مفترق طرق، حيث إذا لم يتخذوا في هذه الحكومة قرارات لصالح إسرائيل وليس لاعتبارات سياسية - في رأيي، سيتعين عليهم الانسحاب".

وتابع أن، إسرائيل "تحتاج إلى خلق تهديد حقيقي لتمريره" في الشمال. مضيفًا، "أما بالنسبة للإيرانيين وحزب الله، فمن دون انسحابهم إلى الشمال لن تنتهي المواجهة".

وقال، "إننا بعد يوم مؤلم للغاية وحدث صعب للغاية تدور حوله أسئلة كثيرة، ونرى أنه مقابل القتال والأمن الذي نحاول خلقه، فإننا ندفع أسعار باهظة للغاية. إنه بالتأكيد صراع صعب، كلنا لدينا أبناء على الجبهة، لكنه ممنوع تحديداً في هذه اللحظات الصعبة التي ستوقف إصرارنا".

وأضاف أيضًا أنه، "حتى لو كانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارًا بالأمس بشأن اليوم التالي ومن سيكون المسؤول - فهذا قرار مستقبلي لعدة أشهر قادمة، وستكون له عواقب فورية".

وأضاف، "إذا لم تتخذ إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، وليس أكثر من ذلك بكثير، القرارات الاستراتيجية المطلوبة للساحة الجنوبية، والضفة الغربية". الساحة التي على وشك الانفجار، وخاصة فيما يتعلق بالشمال - هناك حكومة تتلعثم ولا تقبل بالقرارات المطلوبة، إذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات في الأسبوعين المقبلين، في رأيي، يجب على غانتس وأيزنكوت الاستقالة من حكومته - لأنه ليس لها أي تأثير".

أما بالنسبة للشمال، تابع ماروم، أن "القضية الأساسية التي تسبب التخبط الاستراتيجي، والتي لم ولن يحلها مجلس الوزراء، هي أن إسرائيل بحاجة إلى خلق تهديد حقيقي لكي تنقل للإيرانيين وحزب الله أنه بدون حلبالانسحاب إلى الشمال لن ننهي الحرب. هذه رسالة مهمة، هذا لا يحدث، وللأسف الحكومة تتلعثم".



المصدر:

الجرمق الاخباري