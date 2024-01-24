خبير عسكري إسرائيلي: إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة خلال أسبوعين فعلى غانتس الاستقالة منها

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قال كوبي ماروم الخبير في الأمن القومي الإسرائيلي والساحة الشمالية خلال تقرير نشرته صحيفة "معاريف" إنه دعم انضمام بيني غانتس وغادي أيزنكوت إلى حكومة الطوارئ في السابق، مستدركًا
"نحن على مفترق طرق، حيث إذا لم يتخذوا في هذه الحكومة قرارات لصالح إسرائيل وليس لاعتبارات سياسية - في رأيي، سيتعين عليهم الانسحاب".
وتابع أن، إسرائيل "تحتاج إلى خلق تهديد حقيقي لتمريره" في الشمال. مضيفًا، "أما بالنسبة للإيرانيين وحزب الله، فمن دون انسحابهم إلى الشمال لن تنتهي المواجهة".
وقال، "إننا بعد يوم مؤلم للغاية وحدث صعب للغاية تدور حوله أسئلة كثيرة، ونرى أنه مقابل القتال والأمن الذي نحاول خلقه، فإننا ندفع أسعار باهظة للغاية. إنه بالتأكيد صراع صعب، كلنا لدينا أبناء على الجبهة، لكنه ممنوع تحديداً في هذه اللحظات الصعبة التي ستوقف إصرارنا".
وأضاف أيضًا أنه، "حتى لو كانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارًا بالأمس بشأن اليوم التالي ومن سيكون المسؤول - فهذا قرار مستقبلي لعدة أشهر قادمة، وستكون له عواقب فورية".
وأضاف، "إذا لم تتخذ إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، وليس أكثر من ذلك بكثير، القرارات الاستراتيجية المطلوبة للساحة الجنوبية، والضفة الغربية". الساحة التي على وشك الانفجار، وخاصة فيما يتعلق بالشمال - هناك حكومة تتلعثم ولا تقبل بالقرارات المطلوبة، إذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات في الأسبوعين المقبلين، في رأيي، يجب على غانتس وأيزنكوت الاستقالة من حكومته - لأنه ليس لها أي تأثير".
أما بالنسبة للشمال، تابع ماروم، أن "القضية الأساسية التي تسبب التخبط الاستراتيجي، والتي لم ولن يحلها مجلس الوزراء، هي أن إسرائيل بحاجة إلى خلق تهديد حقيقي لكي تنقل للإيرانيين وحزب الله أنه بدون حلبالانسحاب إلى الشمال لن ننهي الحرب. هذه رسالة مهمة، هذا لا يحدث، وللأسف الحكومة تتلعثم".
المصدر:
الجرمق الاخباري
MENAFN24012024000205011050ID1107761795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.