شقيقة صلاح تخرج لتبرئته من تهمة التخاذل بأمم إفريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت شقيقة النجم المصري محمد صلاح الدفاع عنه بشكل علني، وسط حملة الهجوم التي يتعرض لها جناح ليفربول خلال كأس الأمم الإفريقية.وغادر صلاح معسكر منتخب بلاده ليعود إلى إنجلترا للتعافي تحت إشراف ليفربول، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة غانا في دور المجموعات، مع احتمالية عودته مرة أخرى لكوت ديفوار للمشاركة في قبل النهائي أو المباراة النهائية للبطولة في حالة تأهل منتخب بلاده.ووسط الغضب الجماهير واتهام صلاح بالتخاذل، خرجت شقيقته رباب عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للدفاع عنه، واستشهدت بلقطة الهدف الثاني لمصر في الرأس الأخضر وحالة القلق التي ظهر عليها نجم الريدز خلال إعادة اللقطة عبر تقنية الفيديو لوجود شبهة لمسة يد على مصطفى محمد مسجل الهدف.وقالت شقيقة قائد مصر إن صلاح ظهر على غير عادته ممسكا بهاتفه المحمول لمراجعة اللقطة أكثر من مرة، كما حرص على بث الطمأنينة في من حوله بأن الهدف صحيح ولا توجد لمسة يد.

وشددت على أن صلاح ليس من نوعية الأشخاص الذين يمسكون بهاتفهم لفترات طويلة، وقيامه بذلك كان بسبب استعداده المسبق لمراجعة بعض اللقطات.



وأوضحت أن ما قام به صاحب الـ31 سنة يعكس صفاته القيادية وشعوره بالمسؤولية تجاه منتخب بلاده، باعتباره أحد أهم مصادر الطمأنينة لكل من حوله رغم كل ما يتعرض له من هجوم.

يذكر أن مصر تأهلت إلى دور الـ16 بعد احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد التعادل بنتيجة 2-2 أمام غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.









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