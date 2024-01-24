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بيسكوف: نصّر على معلوماتنا بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

1/24/2024 7:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تصرّ على صحة معلوماتها التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: "نصر على صحة معلوماتنا التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا. ونلفت الانتباه إلى تصريحات الجانب الفرنسي بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء مع من يريدون المشاركة في هذه المذبحة بأوكرانيا. نحن نأسف لذلك".


وأشار بيسكوف إلى أن على فرنسا أن تعامل الفرنسيين بعناية أكبر وأن "توصي بشدة بعدم مشاركتهم في الأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف".

RT

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