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عقوبات محتملة على رئيس برشلونة بسبب ريال مدريد

1/24/2024 7:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه خوان لابورتا رئيس برشلونة خطر التعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب هجومه على ريال مدريد.
ووصف لابورتا، الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة ريال مدريد وألميريا، بأنها "عار" على الكرة الإسبانية.
وفاز ريال مدريد على ألميريا، بنتيجة (3-2)، بعد أن كان متأخرا بثنائية دون رد، الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة 21 بالليغا، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.
واتهم رئيس برشلونة غريمه ريال مدريد، بالضغط على الحكام والاستفادة من أخطاء التحكيم بشكل واضح هذا الموسم، وأكد تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني.
وبحسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة النزاهة بالاتحاد الإسباني تدرس تقديم شكوى ضد لابورتا إلى لجنة المنافسة بشأن تصريحاته حول التحكيم.
وأضافت أن الأمر قد يصل إلى تقديم شكوى ضد لابورتا في مكتب المدعي العام، لأنه يشكك في شفافية المسابقة.
ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الليغا، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، ثم برشلونة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة أيضا .

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