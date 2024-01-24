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مدرب البحرين: رصدنا قدرات الأردن جيداً

1/24/2024 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب البحرين، إن فريقه جاهز لمواجهة الأردن غدًا الخميس في ختام دور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
وأضاف بيتزي خلال حديثه في الموتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "أشعر بتفاؤل وثقة في تحقيق الفوز على الأردن غدًا".
وأضاف: "الفوز سيمنحنا فرصة التقدم خطوة نحو الأمام، وندرك أننا سنواجه منافسًا صعبًا".
وأوضح: "منتخب الأردن قدم أداء جيدا في البطولة، وخاض مباراتين كبيرتين في الجولتين الأولى والثانية، ورصدنا قدراته جيدا".
وأكمل: "نعم، نحن جاهزون، ونفتقد لجهود المدافع أمين بنعدي بسبب الإصابة، لكن لدينا البديل المناسب".
من جهته قال نجم المنتخب البحريني محمد مرهون، إن فريقه أعد نفسه جيدا لمواجهة الأردن.
وأشار مرهون إلى أن اللاعبين يطمحون لتقديم أداء مميز، بما يضمن الخروج بالنقاط الثلاث، وحسم التأهل رسميا.
ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف يليهما البحرين بـ3 نقاط، وأخيرا ماليزيا بلا نقاط.

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