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المنتخب الوطني يلتقي نظيره البحريني بكأس آسيا غدا

1/24/2024 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره البحريني عند الساعة الثانية والنصف من مساء يوم غد الخميس، على ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي المباراة في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.


ويتصدر المنتخب الوطني لكرة القدم المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا وتعادل مع كوريا الجنوبية وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا ثم البحرين ثالثا برصيد 3 نقاط وماليزيا اخيرا من دون نقاط.


ويبحث منتخبنا عن تحقيق الفوز يوم غد للمحافظة على صدارة المجموعة، اذ انهى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة ترتيباته للمباراة التي يتوقع ان تشهد تغييرات على تشكيلة الفريق لإتاحة المجال لعدد من اللاعبين للمشاركة.


ويعيش لاعبو المنتخب الوطني معنويات عالية ومرتفعة بعد الأداء المتميز الذي قدموه أمام منتخبي ماليزيا وكوريا الجنوبية بانتظار مواصلة العروض القوية للذهاب بعيدا في البطولة.


ووفق رسالة الوفد الإعلامي الأردني المتواجد في قطر فقد بدأت الجماهير الأردنية سواء المقيمة في قطر او القادمة من الاردن، بترتيبات مؤازرة المنتخب الوطني في المدرجات لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.


ونشطت الجماهير الأردنية في الدوحة في تنظيم احتفالات في عدة مناطق خاص في منطقة سوق واقف، وسط اهازيج أردنية، فيما رفرف العلم الأردني في سماء الدوحة.

ملاعب

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