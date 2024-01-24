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روسيا تقترح إنتاج مسيّراتها خارج البلاد

1/24/2024 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أن روسيا تنوي تنظيم إنتاج مسيّراتها خارج البلاد.

وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعرض على شركائها خدمات خاصة بإنشاء مراكز الصيانة العالية التقنيات الوطنية والإقليمية حيث ستجري صيانة المجمعات المسيرة التابعة لمختلف الشركات.


ويدور الحديث في هذا الموضوع على هامش المعرض الدولي السادس ومؤتمر الأنظمة المسيرة UMEX 2024 اللذان يعقدان في 23–25 يناير الجاري في أبو ظبي.

كما تقترح روسيا على شركائها في الإمارات العربية المتحدة إمكاناتها الواسعة في مجال التعاون الصناعي الخاص بإنتاج المسيّرات في روسيا والعمل المشترك على تطوير نماذجها المستقبلية الواعدة مع الأخذ في الاعتبار كفاءات الجانب الروسي في مجال استخدامها القتالي.

RT

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