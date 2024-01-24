كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي جديد تؤثر على المملكة غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص.



وبينت الدائرة في نشرتها، أنه يطرأ انخفاض على الحرارة، الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

ونوهت إلى أنه تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.

أما ليلاً تزداد كميات الغيوم تدريجياً لتتحول الأجواء إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وحذرت الدائرة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب.

