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تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور 16 من كأس آسيا 2023

1/24/2024 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة القارية.
ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.
وضمن منتخب قطر صاحب الضيافة، في أن يكون أول المتأهلين إلى الدور القادم والمرحلة الإقصائية بعد الفوز في أول مباراتين.
المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس آسيا 2023:
المجموعة الأولى: المتصدر قطر الوصيف طاجيكستان
المجموعة الثانية: المتصدر أستراليا، الوصيف أوزباكستان، سوريا أفضل ثوالث.
المجموعة الثالثة: المتصدرإيران، الوصيف الإمارات، فلسطين أفضل ثوالث.
المجموعة الرابعة: العراق المتصدر.
المجموعة السادسة: السعودية تأهل دون حسم المركز(بفوزه على قيرغيزستان وعمان).
موعد دور الـ16 من كأس آسيا 2023:
تبدأ مباريات دور 16 في كأس آسيا 2024 الأحد 28 يناير، ويستمر لمدة 4 أيام على أن ينتهي يوم الأربعاء 31 يناير.
جدول مباريات دور الـ16:
أستراليا x فلسطين أو ثالث المجموعة الرابعة (28 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)
طاجيكستان x الإمارات (28 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)
العراق x ثالث الخامسة أو السادسة (29 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)
قطر x فلسطين أو ثالث الرابعة أو الخامسة (29 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)
أوزباكستان x وصيف السادسة (30 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)
متصدر السادسة x وصيف الخامسة (30 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)
متصدر الخامسة x وصيف الرابعة (31 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)
إيران x سوريا (31 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة).

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