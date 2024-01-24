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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1/24/2024 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 24-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء المغرب وزامبيا بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ليفربول وفولهام بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

جنوب أفريقيا X تونس – 8 مساء - beIN Sports HD 3 Max
ناميبيا X مالي – 8 مساء - beIN Sports HD 2 Max
زامبيا X المغرب – 11 مساء - beIN Sports HD 1 Max
تنزانيا X جمهورية الكونغو – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023

اليابان X إندونيسيا – 2.30 مساء
العراق X فيتنام – 2.30 مساء
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فولهام X ليفربول – 11 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال مايوركا X جيرونا – 9.30 مساء
أتلتيك بيلباو X برشلونة – 11.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X يونيون برلين – 10.30 مساء - beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات كأس فرنسا

فينيي-أولنوي X مونبلييه – 8 مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء
إنبي X الإسماعيلي – 4 مساء
مودرن فيوتشر X بلدية المحلة – 6 مساء
الاتحاد السكندري X سموحة – 6مساء

ملاعب

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