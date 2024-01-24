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أنباء عن حادث ملاحي جديد جنوب عدن

1/24/2024 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء عن تقرير حول حادث وقع على بعد 45 ميلا بحرياً جنوب عدن في اليمن.
يأتي الإعلان عن الحادث بينما أعلن الحوثيون أنهم سيستمرون في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل دعما لغزة، وفي المقابل قالت واشنطن ولندن إنهما ستواصلان التحرك عسكريا ضد الجماعة، ردا على تهديدها حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

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