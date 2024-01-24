أنباء عن حادث ملاحي جديد جنوب عدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء عن تقرير حول حادث وقع على بعد 45 ميلا بحرياً جنوب عدن في اليمن.
يأتي الإعلان عن الحادث بينما أعلن الحوثيون أنهم سيستمرون في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل دعما لغزة، وفي المقابل قالت واشنطن ولندن إنهما ستواصلان التحرك عسكريا ضد الجماعة، ردا على تهديدها حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
MENAFN24012024000208011052ID1107761778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.