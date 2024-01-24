مؤتمر الأطراف 28 يبرز دور الشرق الأوسط في قطاع الطاقة المستدامة

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) شهد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28) حضور أكثر من 100 ألف مشارك، من 130 دولة. وكان لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) دورًا محوريًا في مستقبل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي يسعى المؤتمر الى تحقيقها.
وتوصل المشاركون الى عدد من القرارات الهامة، مثل زيادة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" والتعهد بتمويليه بقيمة 0.7 مليار دولار، واعتماد قرارات حاسمة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. إلا أن المؤتمر قد شهد أيضًا عدة انتكاسات، لعل من أبرزها تأجيل مناقشة بعض البنود الرئيسية على جدول الأعمال، والمتعلقة بسوق الكربون الدولي، وخطط التكيف الوطنية وتقرير لجنة التكيف.
كما شهد المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات الهامة، تأتي في طليعتها التعهد بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة كوسيلة لخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ما يستلزم بالمقابل مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ليصل إلى 11,000 غيغاواط بحلول عام 2030 .
ومن خلال هذا التعهد، تهدف الدول الى تحسين معدل كفاءة الطاقة السنوي من حوالي 2 بالمئة إلى 4 بالمئة سنويًا حتى عام 2030. ومن خلال خفض الانبعاثات، تأمل الحكومات إبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يقترب من هدف اتفاقية باريس لعام 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يؤهلها لتصبح مُصدّراً رئيسياً للطاقة الخضراء وأرصدة الكربون. وتطبق دول مثل قطر والسعودية والإمارات وعُمان ومصر والمغرب مختلف التقنيات المتطورة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين واحتجاز واستخدام وتخزين الكربون (CCUS).
وفي عام 2022، كشفت "قطر للطاقة" عن خططها لإنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، التي تعتبر حلاً فعالاً لنقل وتخزين الهيدروجين. وفي ذات العام، عززت قطر التزامها بالطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، إذ يعتبر أول مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق في البلاد. كما تتضمن خطط قطر المستقبلية إضافة محطتين شمسيتين جديدتين، ما يمهد الطريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المستقبل القريب.
وعلى صعيد أخر، تبرز محطة "دومة الجندل" لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية، بقدرة توليد 400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الكربون، تكفي لتزويد 70 ألف منزل بالطاقة النظيفة. وتلعب المحطة دورًا حيويًا في دعم الأهداف المناخية للمملكة، إذ تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد بدأ العمل على إنشاء المحطة في عام 2019 واستُكمل وصلها بشبكة الكهرباء في عام 2021.
وعلى الرغم من التعهدات التي ابدتها دول الشرق الأوسط والمناطق المجاورة في مجال الطاقة المتجددة، يتوقف نجاح تلك التعهدات على مدى توافر التمويل اللازم لمثل تلك المشاريع من قبل الصناعات والحكومات.
ووفقًا للمحللين في مؤسسة بلومبيرج، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب مضاعفة معدل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى 1,175 مليار دولار سنويًا بين عامي 2023 و2030، مقارنة بـ 564 مليار دولار في عام 2022. كما يتطلب الأمر زيادة الاستثمارات في شبكات الطاقة المتجددة إلى 777 مليار دولار في عام 2030، أي ما يقارب من ثلاثة أضعاف ما تم إنفاقه في عام 2022، وتركيب بطاريات بسعة 720 جيجاوات حول العالم بحلول عام 2030، أي ما يعادل 16 ضعفًا من إجمالي ما تم تركيبه حتى نهاية عام 2022.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة العطية قد استضافت ضمن جناحها الخاص في مؤتمر الاطراف 28، نخبة من قادة الصناعة والخبراء العالمين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة والسعي نحو الوصول إلى الحياد الكربوني، من خلال جلسات الحوار والعروض التقديمية. ويمكن مشاهدة تلك المشاركات من خلال قناة مؤسسة العطية YouTube @AlAttiyahFoundation.
لمزيد من المعلومات حول دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحول نحو الطاقة المتجددة، ومواكبة آخر أخبار مؤسسة العطية ومعرفة المزيد عن الطاقة المستدامة، يمكن زيارة موقع المؤسسة على الإنترنت () أو متابعتها على TwitterAlAttiyahFndn.
إعداد: مؤسسة العطية.
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