تصنيف إريكسون ضمن الشركات الأكثر استدامة في العالم

(MENAFN
- Weber Shandwick) تم تصنيف إريكسون مرة أخرى كواحدة من الشركات الكبيرة الأكثر استدامة في العالم ضمن القائمة السنوية لأفضل 100 شركة أداءً من قبل .Corporate Knights
ينشر الذراع البحثي للمؤسسة الإعلامية الكندية قائمة سنوية منذ عام 2005 لمقارنة وتصنيف الشركات الكبرى المدرجة عبر مجموعة من البيانات المتاحة للجمهور ومؤشرات الأداء الرئيسية مثل: المواقع الإلكترونية للشركة؛ التقارير السنوية وتقارير الاستدامة؛ التنوع التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة؛ الإيرادات المستدامة؛ الاستثمار المستدام وإنتاجية الكربون.
لقد كان اسم إريكسون اسمًا منتظمًا في قائمة أفضل 100 شركة عالمية، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى نموذج الأعمال المستدام للشركة. شهد هذا العام تحليل 6,733 شركة مقارنة بنظيراتها العالمية في الصناعة. تم الكشف عن قائمة أفضل 100 شركة عالمية لعام 2024 اليوم، 17 يناير.
وقالت هيذر جونسون، رئيس قسم الاستدامة والمسؤولية المؤسسية في إريكسون: "يعد هذا التصنيف بمثابة اعتراف بجهودنا الرامية إلى دمج برامج وممارسات الاستدامة عبر الشركة وعبر سلسلة القيمة. نحن فخورون بأن يتم الاعتراف بنا مرة أخرى كواحدة من أكثر 100 شركة استدامة في العالم، وبالقيمة التي تخلقها لشركتنا وأصحاب المصلحة والمجتمع.
يقول توبي هيبس، الرئيس التنفيذي لشركة Corporate Knights: "لقد تفوق مؤشر Global 100 بمرور الوقت لأن Global 100 تدعم شركاتها الخضراء التزاماتهم بالدولار الاستثماري. وتنمو موضوعات الاستثمار المستدام مثل الطاقة النظيفة بشكل كبير، وتساعد قائمة جلوبال 100، في مختلف القطاعات، على تعزيز الاقتصاد منخفض الكربون وتستعد للازدهار.
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