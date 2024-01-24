غداً انطلاق "معرض تجهيزات رمضان وعيد الفطر" في إكسبو خورفكان

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 24 يناير 2024:
تنطلق (غدا) في مركز إكسبو خورفكان فعاليات "معرض تجهيزات رمضان وعيد الفطر" الذي يقدم للجمهور تشكيلة واسعة من المنتجات والملابس والعطور والإكسسوارات، ويجمع كبار تجار التجزئة وأبرز دور المجوهرات ومحال تصميم الأزياء ومستلزمات العرائس وبيوت التجميل ووجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف.
ويقدم هذا الحدث التجاري السنوي الذي يدشن من خلاله "إكسبو خورفكان" أجندة فعالياته ومعارضة للعام 2024، ويستمر حتى 28 يناير الجاري مجموعة من السلع والتجهيزات التي ترافق أجواء رمضان والعيد والتي لا تستغني عنها العائلات، بمشاركة كبرى المحال التجارية وعدد من الأسر المنتجة التي تعرض إبداعاتها وتصاميمها.
منتجات تلائم الاستعداد لرمضان والعيد
وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن "معرض تجهيزات رمضان وعيد الفطر" يساهم في تعزيز النشاط التجاري في المنطقة الشرقية ويدعم قطاع تجارة التجزئة، ويوفر منصة مهمة للمتاجر والمحال والأسر المنتجة المشاركة فيه للتسويق والترويج لمنتجاتهم وتعزيز حركة مبيعاتهم، إلى جانب إسعاد مجتمع خورفكان والمنطقة الشرقية من خلال ما يوفره المعرض من سلع وتجهيزات تلائم استقبال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بما للمناسبتين من حيوية وخصوصية تدفع إلى زيادة الطلب على الكثير من السلع والخدمات.
وأضاف المنصوري أن تنوع المشاركين والسلع والخدمات يكسب هذا المعرض طابعاً فريداً بحيث تتكامل فيه المنتجات والخدمات في مكان واحد لتلبي طلب الزوار والمستهلكين، وبذلك يكتسب المعرض مع كل دورة أهمية إضافية لدوره في منح المشاركين فرصة للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور المستهدف واستقطاب المزيد منهم، مقابل ما يجده الجمهور الزائر للمعرض من منتجات بأسعار تنافسية ضمن مجموعة متميزة من العروض والتخفيضات على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية وهدايا العيد.
أوقات الزيارة من العصر إلى المساء
ويستقبل المعرض زواره على مدى 4 أيام من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، ليخدم المتسوقين والباحثين عن كافة التجهيزات التي يتطلبها استقبال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، من السلع الغذائية والحلويات إلى بعض مستلزمات المنازل والمطابخ، مروراً بالملابس والأزياء بأنماط وتصاميم تراثية تقليدية وعصرية، بالإضافةً إلى العطور والمجوهرات والمشغولات الذهبية ومختلف أنواع الإكسسوارات.
MENAFN24012024006976014991ID1107761686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.