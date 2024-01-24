الصين تشغّل قمرا مجهزا بتقنيات متطورة لمراقبة الأرض

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أنها بدأت بتشغيل قمر صناعي متطور لمراقبة الأرض وغلافها الجوي.



وجاء في بيان صادر عن الإدارة:"بعد سلسلة من الاختبارات المدارية، بدأت الصين عملية الاستخدام الرسمي لقمر Gaofen-5 01A المجهز بتقنيات التصوير فائق الطيف".



وتبعا للمعلومات التي أوردتها (CNSA) فإن القمر المذكور أرسل إلى الفضاء في 9 ديسمبر 2022، وخضع لسلسلة من الاختبارات في مدارات الأرض، وتم اختبار العديد من التقنيات الموجودة فيه، بما في ذلك كاميرا للتصوير الفائق الطيف، إذ تعتمد تقنيات هذه الكاميرا على قياس نطاق واسع من الإشعاع الكهرومغناطيسي لجمع معلومات عن الأجسام التي ترصدها.



وأشارت وكالة "شينخوا" إلى أن الصين تخطط لاستخدام القمر المذكور في العديد من المجالات، بما في ذلك عمليات مراقبة الغلاف الجوي للأرض، وعمليات استكشاف الموارد المعدنية على كوكبنا، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وعمليات أبحاث المناخ، كما أن القمر حصل على تقنيات تساعده بمراقبة الهواء والماء وسطح الأرض لإجراء دراسات تتعلق بالتلوث البيئي.



روسيا اليوم