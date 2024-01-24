Wednesday, 24 January 2024 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تشغّل قمرا مجهزا بتقنيات متطورة لمراقبة الأرض

1/24/2024 6:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أنها بدأت بتشغيل قمر صناعي متطور لمراقبة الأرض وغلافها الجوي.


وجاء في بيان صادر عن الإدارة:"بعد سلسلة من الاختبارات المدارية، بدأت الصين عملية الاستخدام الرسمي لقمر Gaofen-5 01A المجهز بتقنيات التصوير فائق الطيف".


وتبعا للمعلومات التي أوردتها (CNSA) فإن القمر المذكور أرسل إلى الفضاء في 9 ديسمبر 2022، وخضع لسلسلة من الاختبارات في مدارات الأرض، وتم اختبار العديد من التقنيات الموجودة فيه، بما في ذلك كاميرا للتصوير الفائق الطيف، إذ تعتمد تقنيات هذه الكاميرا على قياس نطاق واسع من الإشعاع الكهرومغناطيسي لجمع معلومات عن الأجسام التي ترصدها.


وأشارت وكالة "شينخوا" إلى أن الصين تخطط لاستخدام القمر المذكور في العديد من المجالات، بما في ذلك عمليات مراقبة الغلاف الجوي للأرض، وعمليات استكشاف الموارد المعدنية على كوكبنا، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وعمليات أبحاث المناخ، كما أن القمر حصل على تقنيات تساعده بمراقبة الهواء والماء وسطح الأرض لإجراء دراسات تتعلق بالتلوث البيئي.

روسيا اليوم


MENAFN24012024000208011052ID1107761487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث