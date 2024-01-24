زعيم المعارضة الإسرائيلية: جنودنا يُقتلون كل يوم والأمل بعودة الأسرى يتضاءل

زعيم المعارضة الإسرائيلية: جنودنا يُقتلون كل يوم والأمل بعودة الأسرى يتضاءل
التاريخ
1/24/2024 6:11:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه يقتل كل يوم مزيد من الجنود في قطاع غزة والأمل في عودة الأسرى يتضاءل.
وأضاف في كلمة بالكنيست أنه كان يجب إطلاق سراح الأسرى أولا ثم احتواء حماس ثانيا.
وتابع" لم تكن هذه الدولة حزينة مثل اليوم ولا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال."
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