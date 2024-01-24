زعيم المعارضة الإسرائيلية: جنودنا يُقتلون كل يوم والأمل بعودة الأسرى يتضاءل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه يقتل كل يوم مزيد من الجنود في قطاع غزة والأمل في عودة الأسرى يتضاءل.



وأضاف في كلمة بالكنيست أنه كان يجب إطلاق سراح الأسرى أولا ثم احتواء حماس ثانيا.



وتابع" لم تكن هذه الدولة حزينة مثل اليوم ولا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال."

