عملية مشتركة .. المقاومة تعلن عن استهداف دبابة إسرائيلية بخان يونس

عملية مشتركة .. المقاومة تعلن عن استهداف دبابة إسرائيلية بخان يونس
التاريخ
1/24/2024 6:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف دبابة إسرائيلية في محور التقدم الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت السرايا إن استهداف الدبابة تم في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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