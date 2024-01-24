صحة غزة: 210 شهداء خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

صحة غزة: 210 شهداء خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل
التاريخ
1/24/2024 6:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة -في بيان- إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و730 مصابا منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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