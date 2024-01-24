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صحة غزة: 210 شهداء خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

1/24/2024 6:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.


وقالت الوزارة -في بيان- إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و730 مصابا منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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